Sant'Antimo, minacce di morte al sindaco Buonanno: «Ma non mi fermeranno»

Minacciato di morte tramite Messenger il sindaco di Sant'Antimo Massimo Buonanno. «Si t vec t mett na pistol mocc», questo il contenuto del messaggio che, questa mattina, il primo cittadino ha letto nell’area privata del social network Facebook.

«Le minacce non fermeranno la mia azione», ha dichiarato dopo aver sporto denuncia alla locale tenenza dei carabinieri.

Secondo le indicazioni fornite ai militari dell’arma da Buonanno, il profilo non sembra essere falso e appartiene ad un giovane di circa vent’anni. L’intimidazione segue l’operazione di due giorni fa che ha visto impegnata la poliza locale ed i carabinieri nell’elevare sanzioni per oltre ventimila euro per infrazioni al codice della strada e il sequestro e la confisca di alcuni ciclomotori.

Due giorni fa, Buonanno aveva incontrato il prefetto di Napoli Claudio Palomba, a cui aveva chiesto maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. «È chiaro che qualcuno non ha gradito la nostra attività; a questo qualcuno dico, con fermezza, che andremo avanti ancora più spediti. Sono certo che tutti quelli che hanno a cuore il rilancio sociale della città non potranno non indignarsi rispetto a questo gesto», ha dichiarato il sindaco.