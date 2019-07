Sant'Antimo, il sindaco resiste: altri 12 consiglieri al posto dei ribelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 20 Luglio 2019, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scioglimento del consiglio comunale, decretato due giorni fa in uno studio notarile di Caserta, potrebbe non essere valido. Per uno dei tredici consiglieri che hanno firmato l'interruzione dell'attività dell'amministrazione guidata da Aurelio Russo vi è stato, alla presenza del notaio Giuseppe Ronza, un errore nella trascrizione della data di nascita. È su questo dettaglio che Russo ha costruito la sua opposizione al provvedimento: «Gli uffici comunali hanno provveduto a comunicare tale circostanza alla prefettura di Napoli».