Sant'Antimo, veleni sull'ex sindaco: non ha pagato la Tari

Appena il tempo di «digerire» gli effetti del clamoroso blitz dei carabinieri del Ros, con 58 arresti, tra i quali i tre fratelli del senatore(indagato) più sette tra consiglieri e tecnici comunali e capi e gregari dei clan Pica, ed ecco scoppiare un altro caso. Questa volta riguarda l'ex sindaco, accusato di essere un evasore. Tanto che il Comune ha emesso nei suoi confronti una cartella esattoriale da 11.417 euro relativa al mancato pagamento della Tari.Il provvedimento arriva alla fine di un accertamento sugli evasori dei tributi comunali, predisposto dalla commissione straordinaria che regge le sorti della città disastrata e sconvolta lo scioglimento del consiglio comunale a guida centrosinistra per gravi condizionamenti mafiosi. Quello che resta dell'opposizione, che ha già ha affilato le armi, attacca: «Dopo lo scioglimento per camorra iniziano a emergere le prime gravi responsabilità dell'ex primo cittadino, che invitava i cittadini a pagare le tasse locali, soprattutto la più odiata, quella sui rifiuti, ma che non era messo bene con i suoi pagamenti. La morosità del sindaco Russo è ancora più incredibile se teniamo conto che parte dal 2015 e viene fuori da un'attività ispettiva della Prefettura». Insomma, è l'accusa dell'ex opposizione, mentre quando era sindaco, Russo denunciava i molti cittadini che non pagavano i tributi comunali come la TARI, il canone idrico e l'IMU e preannunciava le azioni di riscossione, oggi si scopre che proprio lui risulta moroso. «Russo - incalza l'ex opposizione - non l'ha presa bene e ha avviato un'opera di delegittimazione delle commissione prefettizia».Dichiarazioni che sono benzina su un rogo che ha ancora le fiamme molto alte. Nel provvedimento, a firma del funzionario responsabile del Comune, viene accertato che l'ex sindaco avrebbe evaso i tributi Tari dal 2015 e fino a tutto il 2019, per quanto concerne un immobile in via Sambuci, per un totale di 3.790 euro. A questa già considerevole cifra va sommata una penale del 200 per cento di 7.581 euro, più spiccioli per interessi e spese di spedizioni. In totale fanno 11.471 euro, che scendono a quasi la metà (6.363) se la somma verrà versata entro il sessantesimo giorno dalla notifica del provvedimento. «Già, la notifica dice a Il Mattino l'ex sindaco Aurelio Russo ora la fanno attraverso i giornali, magari preceduta da un tam tam sui social. E mentre tutti sanno filo e per segno, centesimi compreso, il contenuto di un provvedimento del Comune che riguarda, ora, un privato cittadino, io non ho ancora ricevuto alcuna notifica. Che dire. Credo che questa modalità sia una ritorsione verso la mia persona, per aver criticato l'operato della commissione d'accesso e le sue conclusioni, rispetto alle quali ho fatto ricorso, cosi come prescrive la legge, al tribunale civile».e quando gli spieghiamo che si tratta dell'immobile di via Sambuci esclama: «Quello è lo studio professionale dove ricevo i pazienti in quanto medico. Gli studi professionali sono soggetti a altra normativa, per quanto riguarda la Tari e le altre imposte comunali, le cui pratiche ho da anni affidato a un commercialista. Ho solo un'abitazione in comproprietà con mia moglie, che provvede a pagare le tasse, mentre un'altra abitazione l'abbiamo donata a nostro figlio. Appena mi notificheranno il provvedimento verificherò con il commercialista e se devo pagare lo farò come sempre. Intanto i corvi sono tornati a volteggiare su Sant'Antimo».