Il ministro del Turismo Santanchè: «Non riesco a incontrare De Luca». La replica: «Disguido organizzativo»

A Sorrento per partecipare agli Stati Generali del Turismo in Penisola Sorrentina, la ministra del Turismo Daniela Santanchè si è rammaricata per l'assenza del governatore campano Vincenzo De Luca (al suo posto è presente il vice Fulvio Bonavitacola). «Non riesco mai a incontrare il presidente della Regione - ha esordito al suo arrivo - mi avrebbe fatto piacere, ma ogni volta succede qualcosa. Anche a Ischia me lo davano presente e anche oggi. Queste sono occasioni importanti per fare sistema tra le istituzioni: sindaco, ministro, governo, Regione. Capisco che ha molte cose da fare, ma anche il ministro della Repubblica ne ha da fare. Faccio appello - ha proseguito Santanchè - al presidente della Regione perché possiamo vederci, perché nessuno deve avere la presunzione di essere più bravo e più capace. Nella vita - come nell'amore o nella scuola, non si vince da soli. Tantomeno - ha concluso la ministra - si vince da soli in politica, di qui il mio appello a fare squadra».

«Saluto e rassicuro il ministro Santanchè, che al netto della bella iniziativa di oggi a Sorrento, avrò piacere di incontrare presto. La mia assenza è stata dovuta solo a un disguido organizzativo che può capitare, e spero non si ripeta». Così il presidente della Campania in un post pubblicato su Facebook, rispondendo al ministro sulla sua assenza.