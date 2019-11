Sardine, l'elogio di De Luca: «Come me vogliono che si parli dei fatti»

LEGGI ANCHE

«Il movimento delle sardine pone due problemi: quello di un'Italia non violenta e poi basta con le parole, parlateci dei fatti. Da questo punto di vista condividono esattamente quello che sollecito anch'io, parliamo dei fatti». Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca parlando del movimento sorto a. «Nel movimento delle sardine - ha spiegato intervenendo a Lira Tv - vedo l'Italia che si è stancata dei tweet e della chiacchiere, e questo per me va benissimo. I fatti - ha chiosato De Luca - valgono più delle bandiere di partito».