Saviano torna a Napoli a bordo della Open Arms: «Governo complice dei trafficanti»

Venerdì 21 Giugno 2019, 19:46

«I taxi del mare non sono mai esistiti. Essere qui è un invito, a chi subisce la propaganda di questo Governo, a conoscere, a vedere in viso, le persone che vengono accusate di essere trafficanti». Lo ha detto Roberto Saviano, in occasione della presentazione del suo ultimo libro «In mare non esistono taxi», a bordo della Open Arms, ormeggiata nel porto di Napoli.«È complice dei trafficanti chi costringe i migranti a essere ripescati dalla Guardia costiera libica. È questo governo a essere complice dei trafficanti - ha sottolineato - tutti i governi che hanno fatto accordi con i libici lo sono». «Dobbiamo essere chiari, la Libia non è un posto dove portare persone. Li le persone vengono schiavizzate, torturate. La Guardia costiera libica, i trafficanti, li raccolgono e li riportano indietro, ma per poter essere liberi devono pagare un'altra volta». «Queste persone di Open Arms - ha concluso - sono la dimostrazione che il diritto in Europa è ancora vivo, e che la possibilità di salvare vite è parte fondante del diritto di questo Paese, di questo continente, di questa comunità».