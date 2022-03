Napoli, Sbarra al congresso regionale Cisl: «Conseguenze guerra in Ucraina potrebbero aggravare condizioni del sud»

«Le conseguenze della guerra in Ucraina, dopo la batosta della pandemia, rischiano di far aumentare le disuguaglianze sociali e di aggravare le condizioni del mezzogiorno». A lanciare l'allarme è il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, a margine del congresso regionale della Cisl Campania a Napoli. «L'inflazione - spiega - è una tassa subdola ed iniqua che si scarica sui più deboli, oltre a rappresentate un grave handicap per la ripresa del paese e del Sud in particolare. Al sud i poveri sono saliti di 196mila unità, la povertà assoluta riguarda ora il 10 per cento delle famiglie.»

«L'aumento dei costi dell'energia - continua -delle tariffe e dei prezzi rischia di dividere ulteriormente il paese, lasciando il mezzogiorno indietro rispetto ad una più alta capacità di risposta del centro-nord. Questo non ce lo possiamo permettere. L'Italia - dice ancora Sbarra - crescerà davvero solo se ripartirà il sud. È un segnale importante che il presidente del consiglio Mario Draghi firmerà personalmente martedì prossimo il “Patto per Napoli”».

Ha continuato sul tema dichiarando: «La Campania è oggi al centro di questa sfida con le sue enormi potenzialità - ha aggiunto Sbarra- il suo capitale umano, e la sua variegata e rete produttiva, e rappresenta una locomotiva determinante del riscatto meridionale». «Il terreno sul quale si gioca la partita determinante è quello del pnrr - ha concluso il segretario della Cisl - importanti risorse nazionali ed europee per guadagnare al pieno sviluppo e all'occupazione territori che hanno tante vocazioni, un tessuto industriale avanzato, poli tecnologici di assoluto valore, una rete in fermento di start-up innovative e, un agroalimentare strategico strutturato, forza e potenzialità nel turismo, nella logistica, e nella portualità»

Si è pronunciato anche riguardo lo spinoso tema dell'energia affermando quanto le risorse destinate dal Next generation UE alla transizione ecologica «Vanno confermate ed ulteriormente rafforzare per rompere l' eccessiva dipendenza dell' Italia da altri Paesi in materia di energia.» «Bisogna triplicare la produzione di gas, ed investire ulteriormente sulle energie rinnovabili, tagliando la burocrazia e semplificando il procedimento autorizzativo.» Sbarra raccomanda l' efficientemento ed il risparmio energetico « nella logica innovativa dell' economia circolare.» Quanto al nucleare di nuova generazione «è materia divisiva». «Oggi - ha concluso - la necessità è quella di mettere in campo misure urgenti per creare quella autonomia energetica di cui il Paese ha bisogno».