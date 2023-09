Laura Lieto - vicesindaco e assessore all'Urbanistica - apre il cantiere delle Vele e scoppiano le polemiche: perché?

«Il rilancio di Scampia non può diventare terreno di scontro politico tra maggioranza e opposizione sia a livello parlamentare che locale, Scampia è un tema nazionale. Come si può rinunciare a cambiare il volto di quel quartiere e dare speranze alle famiglie e ai giovani che vi abitano? "Restart Scampia" non può essere oggetto di strumentalizzazioni. Non a caso tutti gli atti amministrativi che riguardano questo progetto sono stati votati all'unanimità in Consiglio comunale, quindi hanno detto sì maggioranza e opposizione. Del resto c'è bisogno del concorso di tutte le forze politiche per rilanciare quel territorio: il Governo mantenga le promesse fatte, noi la nostra parte la stiamo facendo rispettando in pieno il cronoprogramma».

Il sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato che dal Governo è arrivata la rassicurazione che i fondi per Scampìa del Pnrr non verranno definanziati.

«Ci sono stati dei colloqui con i ministri Piantedosi e Fitto che hanno assicurato il non definanziamento dei progetti e anche in funzione di queste interlocuzioni stiamo andando avanti. Ma va sottolineato che i nostri progetti hanno le carte in regola ed è per questo che abbiamo aperto il cantiere. Senza contare che dobbiamo dare delle risposte ai cittadini di questi quartieri. Il sostegno popolare all'operazione è per noi fondamentale».

Per il deputato di Fdi Schiano invece il Comune è in ritardo con il cronoprogramma di qui il possibile taglio dei fondi

«Al deputato Schiano dico che noi siamo in regola con il cronoprogramma, anche su Taverna del Ferro il Comune è in linea con tutte le milestone del Pnrr: abbiamo rispettato la scadenza del 30 luglio prevista per l'aggiudicazione dei lavori, con l'adesione di tutti i soggetti attuatori all'Accordo di programma del Comune con Invitalia. In più entro la fine di ottobre, con l'approvazione dei progetti definitivi elaborati dal gruppo tecnico interno al Comune, partirà la fase dell'edificazione vera e propria. La scadenza per l'inizio dei lavori, cui fa riferimento Schiano, semplicemente non esiste nel Pnrr, così come il contratto citato è un incarico per indagini geognostiche da conferire a un geologo per l'inizio dei lavori e non per la realizzazione del progetto».

Napoli è città complessa, ma l'Urbanistica è la chiave per sdoganare le sue energie. Il Prg anche per il sindaco va adeguato.

«Abbiamo organizzato il gruppo di lavoro che si occuperà della Variante generale al Piano regolatore. Servono regole più flessibili per adeguare il Prg alle nuove esigenze della città. Stiamo lavorando su più obiettivi».

Andiamo sul concreto

«La Variante generale al Prg si occuperà della revisione delle attrezzature di quartiere, della revisione delle norme di attuazione degli ambiti e dell'adeguamento e ampliamento degli usi previsti in ciascun ambito. Guardiamo, in particolare, al potenziale di quartieri esterni al Centro storico - Gianturco, Poggioreale, Pianura, ad esempio - come luoghi della trasformazione anche in chiave residenziale e di social housing».

Più specificamente cosa significa maggiore flessibilità?

«Riguarda, da una parte, la revisione degli standard (scuole, parchi, aree sportive) in chiave sostenibile, con un focus sui bisogni delle persone, dei gruppi, delle associazioni e, dall'altro, su una migliore qualità ambientale».

E poi?

«Si tratta di rivedere gli usi dei suoli e degli immobili esistenti, adeguandoli alle esigenze della città di oggi e della città che guarda alla transizione ecologica, potenziando il risparmio energetico, i servizi alle comunità e le nuove attività attrattive».

Insomma il modello - se si può dire così - è quello già tracciato per il Centro direzionale e l'area libera che lo affianca. Però sulla manutenzione le cose vanno di male in peggio. Anche qui servirebbe maggiore concretezza non trova?

«Quello sul Centro direzionale è uno dei primi tavoli di consultazione che intendiamo convocare. Il tema non è solo l'ampliamento degli usi possibili ma è anche quello gestionale e lo stiamo affrontando con una ricostruzione accurata per tutte le competenze sia pubbliche che private e oggi abbiamo un quadro chiaro su cui lavorare».

Sulla manutenzione della cosiddetta piastra - il corridoio centrale con i pavimenti rotti le scale mobili non funzionati, le aiuole bruciacchiate e incolte - è un pugno nell'occhio in un sito dove si sta tornando a investire.

«Lavoriamo non solo sulla piastra, ma anche sulla zona sottostante, i parcheggi che oggi sono affidati ad Anm, con l'apertura della stazione delle linea 1 diventeranno l'interscambio di chi arriva dall'area metropolitana chi arriva li parcheggia l'auto e prende il treno».