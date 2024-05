Schlein, dirigente Fdl Napoli la paragona alla donna di Neanderthal ed è bufera sui social

Il numero 2 di Fratelli d'Italia a Napoli, Luigi Rispoli, è stato investito da una bufera social. Dal dicembre 2023 consulente del ministero della Cultura, Rispoli si è reso protagonista di una battuta di cattivo gusto su Facebook che ha causato non poche critiche. Il post in questione, infatti, paragonava la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ad una donna di Neanderthal definendole «Separate alla nascita».

Non è la prima volta che la Schlein è protagonista di attacchi di questo tipo. Poco dopo la sua elezione alla segreteria del partito, era stata protagonista di una caricatura che, secondo molti, sarebbe potuta sfociare nell'antisemitismo a causa di alcuni riferimenti alle origini ebraiche della Schlein. Il post di Rispoli ha avuto un eco non indifferente sui social dove è stato molto criticato per la mancanza di rispetto mostrata nei confronti dell'avversaria politica.

A volte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a @ellyesse. — Luigi Rispoli (@LuiRispoli) May 4, 2024

Secondo quanto scritto dallo stesso Rispoli in un tweet su X, le responsabilità dell'accaduto sarebbero di un suo collaboratore che avrebbe condiviso la battuta sui suoi profili. «Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a @ellyesse» ha scritto, porgendo pubblicamente le sue scuse ad Elly Schlein per l'accaduto e cancellando immediatamente il contenuto offensivo.