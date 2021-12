Sciopero a Napoli, sindacati in piazza per fisco e pensioni: «Vogliamo risposte»

«Una manovra inadeguata» è lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil che oggi si sono radunati in piazza del Plebiscito a Napoli per una manifestazione regionale unitaria a sostegno delle proposte dei sindacati confederali su pensioni, fisco, sviluppo, lavoro e sociale. Gli stessi chiedono anche alla Regione Campania un confronto sulla prossima manovra di Bilancio, sul Pnrr, sulla sanità, sul precariato e sulle crisi industriali.

In piazza, nonostante il maltempo che continua ad abbattersi sulla città, sono presenti infatti numerosi operai provenienti da crisi industriali in atto, tra loro anche una folta delegazione degli ormai ex lavoratori della Whirlpool.

A breve i segretari Nicola Ricci, Cgil Napoli e Campania, Doriana Buonavita, segretaria generale Cisl Campania e Domenico Proietti, segretario Uil nazionale, insieme a Giovanni Sgambati segretario Uil Campania, saliranno in prefettura per consegnare al neo prefetto di Napoli, Claudio Palomba, le loro richieste. Successivamente in corteo i manifestanti, al momento circa un migliaio, si muoveranno in direzione di Santa Lucia dove terranno un presidio all’esterno del Palazzo della Regione.

«Oggi - spiega il segretario della Cgil Campania, Nicola Ricci - chiediamo risposte, risposte concrete. Si è parlato solo di fisco, la manovra è una manovra complessiva deve guardare alle pensioni, al lavoro e non ci sembra che le prime indicazioni che ha dato il governo Draghi siano ottimistiche. Siamo insoddisfatti perché quando si parla di decontribuzione di questi ulteriori miliardi e mezzo parliamo di pochi euro dirottati verso certi redditi alti».

«Alla Regione - insiste Ricci - queste politiche che guardano allo sviluppo, al Pnrr, non sono fuori dal contesto. Se dovesse passare, e noi siamo contro, questa storia dell’Irap è una bruttissima vicenda perché va a finanziare la sanità e in Regione se sottraiamo queste risorse importanti significa una sola cosa: aumenteranno le tasse per i cittadini campani».