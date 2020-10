Napoli, è scontro istituzionale tra Regione e Comune: Bonavitacola accusa de Magistris

«Anche oggi il sindaco de Magistris ha villeggiato in una postazione radiofonica per attaccare la Regione ed il presidente De Luca. Avendo da anni rinunciato al ruolo di Sindaco (ha mai iniziato?) è costretto ad occupare il suo tantissimo tempo libero concedendosi, senza molta ritrosia, al microfono quotidianamente». Lo afferma Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, commentando le parole di oggi del sindaco di Napoli sulla gestione covid19 della Regione.

«Nel frattempo - afferma Bonavitacola - la città è sempre più abbandonata a se stessa, cresce il buco, la voragine, del deficit di bilancio che è di 3 miliardi, non si vede nessuna iniziativa per il controllo del territori a fini di contrasto dell'epidemia. Basti pensare alla movida che continua come se niente fosse. Eppure un sindaco che è anche sindaco metropolitano, oltre a fare interviste, potrebbe fare qualcosa che abbia a che vedere con i suoi ruoli istituzionali. Un esempio, fra tanti. In qualità di Sindaco Metropolitano De Magistris copresiede congiuntamente al Prefetto il Comitato metropolitano sui temi della sicurezza urbana. Sarebbe interessante sapere, visto l'enorme impatto dell'emergenza covid sulla sicurezza urbana in senso ampio, quante volte il Sindaco metropolitano ha preso l'iniziativa di convocare il Comitato metropolitano da quando è scoppiata la vicenda covid nella scorsa primavera e quali proposte operative ha formulato per il controllo del territorio, in particolare per le aree più a rischio epidemico e di assembramenti. A noi risulta zero volte. Attendiamo smentite»

