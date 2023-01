«Scudetto a Napoli? Speriamo sia questo l'anno buono»

«È molto importante che l'Italia individui una linea, anche per quanto riguarda il federalismo, che in nessun modo possa essere penalizzante di una parte del paese perché l'Italia è forte, è grande, importante perchè c'è tutto questo paese e Napoli è capitale del mezzogiorno». Lo ha detto Pier Ferdinando Casini, a Napoli, alla presentazione del suo libro 'C'era una volta la politica'. «Pensiamo al ruolo che ha nel Mediterraneo e quello che significa oggi il Mediterraneo per l'Italia e l'Europa - ha sottolineato -. Quindi direi che nessuno si può consentire di penalizzare il Mezzogiorno e tantomeno Napoli e la Campania». Ancora: «I partiti sono quasi tutti personali, c'è il partito della Meloni, di Salvini, di Conte. Il Pd è un po' diverso ma ha altri problemi nei quali non voglio entrare per non rischiare la scomunica. Facendo un partito hanno pensato che i partiti personali potessero sostituire quelli tradizionali, invece c'è bisogno di un radicamento vero».

«Napoli è una risorsa per l'Italia speriamo che quest'anno sia l'anno buono per lo scudetto perché anche noi tifosi del Bologna, come di molte altre città italiane, speriamo che il Napoli quest'anno torni a vincere lo scudetto», ha affermato a proposito del campionato.

Poi ha parlato del suo libro: «provocatorio», lo ha definito, e allo stesso tempo un «atto di fiducia» nella politica per «far riflettere la gente che c'è ancora bisogno della politica», di quella piena di «competenza, professionalità» perché «nessun dilettantismo in politica potrà sostituire la buona politica».

«Non dobbiamo solo declinare la politica al passato, dobbiamo farci i conti - ha detto in presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, di Mara Carfagna, di Dario Franceschini - Possiamo cercare di pensare che l'antipolitica sostituisce la politica, che la competenza e la professionalità non servono ma alla fine ci si deve rifare ai competenti e professionali». In merito alle polemiche che sono nate contro la casta e le campagne contro i vaccini: «Poi, alla fine, tutti ci siamo andati a vaccinare. Oggi serve una preparazione all'accesso della politica bisogna fare la buona politica arricchendola di professionalità e competenza non con gente che arriva lì e il giorno fa il ministro senza sapere nulla dei problemi dell'Italia».