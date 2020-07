Scuola, borse di studio per i minori a rischio nell'ex casa del boss: «Così vince la cultura»

«Oggi è una giornata importante: qui a Miano vince la cultura e non solo. Vince la scuola, le famiglie, i giovani ed il loro futuro. Bisogna crederci nello studio e la Regione Campania sta facendo di tutto per assicurarlo», così l'assessore Regionale all'Istruzione e alle Politiche Sociali Lucia Fortini intervenuta questa mattina alla consegna delle borse di studio per dieci ragazzi che hanno conseguito la terza media nell'ex casa del boss Licciardi, a Miano, oggi bene confiscato e sede della Cooperativa Sociale «Il Quadrifoglio».

Il Progetto, promosso dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello e dall'Assessorato alle politiche sociali Regione Campania e gestito dalla Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio, ha accompagnato 10 ragazzi del territorio cittadino, a rischio dispersione scolastica, segnalati dalle scuole e dai servizi territoriali, in un percorso di rafforzamento delle competenze e delle motivazione che li ha condotti al conseguimento della licenza media. La consegna di queste dieci borse di studio si inserisce in un finanziamento regionale più ampio per un totale di 45 borse di studio assegnate anche grazie alle attività delle associazioni Assogioca, Figli in famiglia e Quartieri Spagnoli.

«L'attività invisibile di centinaia di educatori è come una piccola asticella che sorregge una pianta in crescita. Bisogna accompagnare questi ragazzi e far capire loro che istruirsi è fondamentale per il loro futuro di donne e uomini inseriti nella società. La cultura è l'ottavo sacramento», così il Garante delle Persone Sottoposte a Misure Restrittive della libertà personale Ciambriello.

«La borsa di studio dev'essere un incentivo a continuare gli studi. Si tratta di minori con i quali è necessario lavorare attraverso le emozioni, l'empatia e l'accoglienza», così la presidente della Società Cooperativa «il Quadrifoglio» Lidia Ronghi. Presente anche l'assessore del Comune di Napoli ai beni confiscati Luigi Felaco, insieme agli insegnanti degli Istituti comprensivi dove gli adolescenti hanno conseguito la terza media: istituti Salvo D'Acquisto, Carafa - Salvemini e Michelangelo Augusto Nel corso dell'evento i ragazzi che hanno partecipato al suddetto progetto sono stato premiati con il conferimento di una borsa di studio ed hanno ricevuto l'attestato di terza media.

© RIPRODUZIONE RISERVATA