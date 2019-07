In Campania arriveranno 2904 nuovi prof. Ma ci sono ancora posti vuoti

Mercoledì 31 Luglio 2019, 19:17

Via all'assunzione di 53.627 docenti per la scuola dell’infanzia, la primaria, la secondaria di primo e secondo grado. Il decreto è stato firmato stamattina dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti.In Campania arriveranno 2904 nuovi docenti di cui 178 per la scuola dell'infanzia, 345 per la primaria, 979 per la primaria di primo grado e 1310 per la secondaria di secondo grado. Sono stati accantonati 320 posti, che resteranno vacanti in attesa di giudizi pendenti della magistratura, se le sentenze non arriveranno per l'inizio dell'anno saranno nominati supplenti. In Regione sono stati coperti tutti i posti richiesti. "Ma resteranno 345 cattedre scoperte a causa dei ritardi nei pensionamenti legati a quota cento - spiega Noberto Gallo della Gilda - quindi anche quest'anno non tutti gli studenti avranno insegnanti titolari e si farà ancora ricorso al precariato".La Regione con il massimo numero di neo assunti è la Lombardia con 11440 immessi in ruolo.