Ufficio scolastico regionale, lite tra governo e Regione per la guida in Campania

C’è un clima di agitazione al Ministero dell’Istruzione, con la casella vuota della direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale della Campania da completare. La poltrona è vacante dal primo ottobre per ferie non godute, sebbene il pluri prorogato contratto dell’uscente Luisa Franzese avesse come scadenza il 31 ottobre, sostituita in fretta e furia per la fase di transizione dal dirigente Fabrizio Perrella dell’Ufficio I. I candidati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati