Scuola, de Magistris a San Giorgio a Cremano: ecco il Campus dell'Iti Medi

Dodici nuove aule con servizi annessi anche per diversamente abili, per un’utenza scolastica di 250 studenti, oltre a un locale di vigilanza. Si amplia l’di via Buongiovanni a San Giorgio a Cremano Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli,, ha inaugurato questa mattina, infatti, il nuovo edificio realizzato dall’ente di piazza Matteotti attraverso l’abbattimento e la ricostruzione di un capannone in disuso da diversi anni nell’area del complesso scolastico, accanto alla sede principale. A completamento del progetto sono stati anche adeguati gli spazi esterni, come cerniera di collegamento tra il nuovo modulo e il resto della struttura, ed è stata creata una piccola “piazza” pedonale arredata con aiuole, accessibile anche da mezzi di emergenza. Per unire anche fisicamente i due edifici è stato realizzato un percorso pedonale coperto.La Città Metropolitana ha deciso di effettuare l’intervento per far fronte all’aumento esponenziale della popolazione scolastica che il “Medi” ha fatto registrare in questi ultimi anni, passando dai 700 alunni del 2006 agli oltre 1.700 attuali, cui si aggiungono i quasi 300 che frequentano i corsi serali. Con queste nuove aule, tutti gli studenti avranno spazi adeguati e funzionali per seguire le lezioni, oltre a laboratori attrezzati per la varie discipline.«Nonostante le difficoltà - ha affermato de Magistris al termine della cerimonia - stiamo impiegando risorse ingentissime per le scuole, siamo a 400 milioni di euro complessivi negli anni della mia amministrazione. Qui abbiamo fatto un lavoro importante ma c’è ancora altro da fare, non ci fermiamo qua, abbiamo messo in campo qualcosa che mai era stato fatto in ambito scolastico ma ora speriamo che i governi nazionali si accorgano che la messa in sicurezza dell’Italia è una priorità e non si tratta solo parole al vento».«L’Istituto Tecnico Industriale Enrico Medi è una delle scuole di eccellenza della Regione Campania - spiega il sindaco- ed era necessario aumentare il numero di aule e laboratori. Oggi, con il campus e con i sei indirizzi di studio che offre la scuola, possiamo affermare di avere un polo tecnico, punto di riferimento per l'intera provincia di Napoli. È chiaro che una struttura che ospita così tanti studenti, necessita di manutenzione costante. Siamo fiduciosi negli interventi annunciati sul fronte sicurezza per il bene della comunità studentesca e delle famiglie che scelgono di investire risorse e futuro in questa scuola sangiorgese. Inoltre ho chiesto ai vertici di Città Metropolitana di investire anche sul liceo scientifico, Carlo Urbani, dal momento che anche qui vi è necessità di ulteriori e nuove aule. Ho ricevuto disponibilità anche su questo fronte sia da de Magistris che dal delegato all'Isatruzione Domenico Marrazzo».