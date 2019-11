Napoli, la giunta approva interventi da 250mila euro per quattro scuole

La Giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore alla Scuola Annamaria Palmieri, ha approvato quattro delibere inerenti interventi di edilizia scolastica. Con fondi di Patto per Napoli ha inizio la messa in sicurezza delle scale di emergenza dei plessi scolastici a partire dagli istituti comprensivi Madonna Assunta e Nicolini-Di Giacomo per un importo complessivo di 249mila euro.

Sono stati inoltre deliberati lavori urgenti per la messa in sicurezza dei prospetti esterni del plesso Alfano e dell'istituto Bracco nella Nona Municipalità (Soccavo-Pianura) per un importo di 194mila euro. Infine con due delibere sono stati approvati i progetti di adeguamento strutturale antisismico dei quattro corpi di fabbrica del Circolo comunale Ugo Palermo per un importo complessivo di 550mila euro.

