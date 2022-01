Scuole chiuse in Campania, De Luca chiude anche gli asili: ecco l'ordinanza, vietata la movida

La variante Omicron non dà tregua, motivo per il quale dalla Regione Campania arriva un'ulteriore ordinanza che dispone quanto segue:

Sull’intero territorio regionale, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 29 gennaio 2022:

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Scuole chiuse in Campania, il governo pronto a impugnare... LA SCUOLA Scuole chiuse in Campania, De Luca: «Irresponsabile aprire il... L'EPIDEMIA Speranza: «Il lavoro a distanza può aiutarci molto a... LA SCUOLA Scuole chiuse in Campania, le mamme anti-Dad contro De Luca:...

1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;

1.2. sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.

1.3. è disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.​