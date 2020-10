Scuole chiuse in Campania, de Magistris accusa: «Resteranno off limits fino a Natale»

«Il tema non è il trasporto o la scuola, ma è la sanità pubblica. Però ce la si prende con la scuola: De Luca ha chiuso fino al 30 ottobre ma non riaprirà, si arriverà a Natale. Che dubbio c'è, con questi numeri e con l'incapacità di tenerli sotto controllo». La pensa così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a Radio 24, fortemente critico sull'ordinanza firmata ieri dal governatore campano Vincenzo De Luca che sospende fino al 30 ottobre la didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Secondo de Magistris «siamo all'inizio di un'escalation che porterà al lockdown, magari non quello di massa come il primo ma a quello stiamo arrivando».

