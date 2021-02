Scuole chiuse in Campania, De Luca tuona: «Boom di contagi colpa dei rilassamenti delle scorse settimane»

«In Campania da quattro o cinque giorni abbiamo circa duemila positivi al giorno, è il risultato dei rilassamenti avuti nelle scorse settimane, era prevedibile, inevitabile ma siamo in un paese nel quale se si parla un linguaggio di verità non si ha fortuna, bisogna arrivare a sbattere la testa contro i problemi e ci siamo arrivati». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

De Luca ribadisce anche che «il grande responsabile» di questa emergenza Covid è stato in tutta Italia «l'assenza di controllo, un vuoto». «Non invoco uno stato di polizia ma misure di repressione chiare, tutto questo non c'è».

