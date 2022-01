Scuole chiuse in Campania, il governo pronto a impugnare l'ordinanza di De Luca

Il governo è intenzionato a impugnare la decisione del presidente della Campania Vincenzo De Luca di tenere chiuse le scuole medie ed elementari. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Per l'impugnativa, viene spiegato, è necessario un passaggio in Consiglio dei ministri.

Il governatore della Campania - regione che resterà in zona bianca - ha optato per un rinvio del ritorno in classe perchè «non ci sono le condizioni minime di sicurezza e la possibilità di offrire collaborazione adeguata alle autorità scolastiche da parte delle autorità sanitarie» e «le asl dovrebbero fare in media tremila tamponi al giorno per accompagnare le autorità scolastiche nel controllo del contagio». Chiara sin da subito la posizione del governo, in particolare del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, sempre contrario ad una nuova chiusura delle scuole.