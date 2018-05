Segreteria Pd, la rivolta dei consiglieri regionali: «Nessun accordo»

Lunedì 21 Maggio 2018, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 20:26

«In merito ad alcune notizie di stampa che riportano l'elenco dei membri della nuova segreteria del Pd Napoli che sarebbe stato diffuso dal segretario Massimo Costa, si sottolinea che - a differenza di quanto circolato sui media - questo avvenimento non è frutto di alcun accordo tra le varie anime del partito ma si tratterebbe, se la notizia dovesse essere confermata, di un'iniziativa autonoma del segretario Costa e dei colleghi di partito che lo sostengono». È quanto scrivono, in una nota, i consiglieri regionali del Pd della Campania, Enza Amato, Antonella Ciaramella, Gianluca Daniele, Bruna Fiola e Antonio Marciano «A tal proposito, si nota solo come l'enorme numero di deleghe distribuite possa dirla lunga sul grado di unità della ristrettissima cerchia di amici che sostiene Costa il quale, per far quadrare i conti tra i suoi, avrà dovuto fare non pochi salti mortali per trovare tante sedie in Federazione. Questa vicenda - concludono i consiglieri regionali del Pd - dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che è quanto mai urgente imprimere una svolta all'azione del Pd Napoli, azzerando quanto fatto (anzi, quanto non fatto) negli ultimi anni, e mettendoci tutti all'ascolto della nostra base per rifondare un gruppo dirigente che sia realmente rappresentativo del nostro elettorato e non frutto di incomprensibili accordi presi nottetempo non si sa da chi e con quale legittimazione»