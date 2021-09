Enrico Letta, selfie con Gaetano Manfredi ma alle loro spalle compare... Bassolino

In visita a Napoli il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, per sostenere la candidatura alla carica di sindaco di Gaetano Manfredi. In giro per le strade della città, per incontrare i residenti del centro storico, i due si concedono qualche minuto di relax tra strette di mano e selfie.

In uno di questi, però, alle loro spalle, ecco che compare la statuina dell'altro candidato alla carica di sindaco, Antonio Bassolino, con tanto di fascia tricolore. Cattivo presagio per il candidato di centrosinistra? Staremo a vedere nell'ormai imminente tornata elettorale.