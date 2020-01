Italia viva di Matteo Renzi si muove per le suppletive del prossimo 23 febbraio, quando a Napoli si dovrà eleggere un senatore dopo la scomparsa di Franco Ortolani e propone al centrosinistra il nome di Graziella Pagano.



La “leonessa”, più volte senatrice della Repubblica, per il Pds e i Ds, ex eurodeputata, assessore e consigliere comunale a Napoli, è la prima scelta del partito di Matteo Renzi a Napoli. Renzi ha pensato a lei per contendere il seggio al M5s. © RIPRODUZIONE RISERVATA