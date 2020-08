«Se eletto lavorerò senza sosta soprattutto sul tema dei finanziamenti europei, che ancora non riusciamo a sfruttare appieno. Bisogna fare un salto di qualità». Così Biagio Sequino, candidato della Lega alle Regionali in Campania. Sequino ha rivestito ruoli direttivi provinciali e regionali, fino ad essere il primo non eletto alla Camera dei Deputati (Collegio plurinominale Campania) alle Politiche del 2018. Già segretario provinciale di Napoli con Salvini e componente dell'esecutivo regionale del partito. Assistente accreditato presso il Parlamento europeo, ha maturato esperienza e conoscenza tecnica delle procedure relative ai finanziamenti europei. © RIPRODUZIONE RISERVATA