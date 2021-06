Serata a Capri per Matteo Renzi e famiglia

Pit stop per il senatore Matteo Renzi a Capri con famiglia al seguito durante la sua crociera a bordo dello yacht Camilla che poco dopo il tramonto ha ormeggiato al Porto Turistico di Marina Grande.

Renzi rigorosamente in mascherina e con un look da vacanziere in total look celeste, dopo essere arrivato in Piazzetta a bordo della Funicolare insieme alla moglie Agnese ed i suoi tre figli si è fermato all’omonimo bar del belvedere con vista sul Golfo di Napoli e Ischia dirimpettaia.

Dopo un breve giro in una Piazzetta non molto affollata vista l’ora ed il giorno non vacanziero, la famiglia Renzi ha continuato la passeggiata per la strada dello shopping per poi dirigersi con un taxi al ristorante da Paolino dove aveva prenotato un tavolo sotto i limoni della Limonaia che caratterizza il locale scelto da chi vuole stare lontano della mondanità.

Atmosfera rilassata ed allegra per la famiglia in vacanza la cui presenza a Capri è stata testimoniata da alcuni scatti fatti dagli stessi vacanzieri sorpresi di trovarsi davanti l’uomo politico in una versione insolita. Al termine della cena il senatore si è complimentato per la bellezza del ristorante e si è fatto fotografare per l'album dei personaggi famosi insieme al patron del licale, Lino. Lo staff del Porto Turistico ha fatto sapere che il Camilla salperà da Capri già domani mattina.