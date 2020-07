Sergio Vaccaro (Senato M5S): «Volla, trovato l’accordo per un secondo ufficio postale»

“Volla ha bisogno di un nuovo ufficio postale e presto lo avrà. Ho incontrato i vertici di Poste Italiane e ho ottenuto, dopo un lungo confronto, la certezza che trovata una nuova struttura, sul territorio Volla, sarà inaugurato un secondo ufficio postale.



Un importante intervento per aiutare la popolazione della mia cittadina che, ogni mese, è costretta a lunghe file in attesa dei servizi postali. Proprio durante il lockdown ho iniziato a trattare con i responsabili di Poste Italiane ottenendo, in quel periodo, due guardie giurate per evitare gli assembramenti e poi, cosa ancora più importante, la promessa di un secondo sportello Postamat e di un’altra unità lavorativa, in aggiunta a quelle già attive, con nuova postazione all'interno dell'ufficio postale”.



Queste le dichiarazioni del senatore del Movimento 5 Stelle Sergio Vaccaro dopo l’incontro con i rappresentanti di Poste Italiane.



“Sono orgoglioso del lavoro svolto e di avere mantenuto le promesse fatte ai cittadini, soprattutto perché sono anche io un cittadino di Volla. La prossima settimana incontrerò il sindaco per individuare la struttura più idonea per ospitare il nuovo ufficio postale e iniziare così i lavori per raddoppiare gli uffici postali in città”. © RIPRODUZIONE RISERVATA