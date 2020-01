Servizi sociali al Consorzio Luna: «Restituita la serenità a 70 famiglie»

Servizi sociali Ambito N28. L'amministrazione di San Giorgio a Cremano ha completato il 31 dicembre, come da cronoprogramma, le procedure relative all'affidamento dei servizi plurimi di assistenza domiciliare per disabili e a anziani non autosufficienti, assistenza e trasporto scolastico alla RTI formata da Consorzio Luna e Aido con il garantendo tutti i dipendenti in forza alla ATI Aido Teseo.



I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl fanno sapere che l'amministrazione ha garantito i livelli occupazionali e ha messo fine a situazioni di difficoltà che i lavoratori hanno dovuto subire fino alla fine del 2019, a causa dei mancati stipendi da parte della precedente cooperativa.



«Nonostante le molteplici difficoltà - scrivono le sigle sindacali congiunte - l'ente ha mantenuto le promesse ed ora 70 famiglie hanno ritrovato un pò di serenità. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra l'amministrazione e i sindacati che hanno sempre rappresentato i lavoratori, chiedendo anche nei momenti più bui, un costante e costruttivo dialogo al fine di risolvere positivamente la questione. I lavoratori stanno svolgendo i servizi sui territori dell'ambito N28, San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio, offrendo regolare assistenza alle famiglie più bisognose. Sostegno che comunque - chiariscono - non era mai stati interrotti grazie al grande senso del dovere degli operatori sociali, anche nei periodi più difficili».

Ultimo aggiornamento: 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA