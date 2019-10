© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è chi sostiene sia solo un passo di lato, chi invece racconta che la spaccatura tra le opposizioni c'è. Di certo la mozione di sfiducia contro il sindaco Luigi de Magistris si ammoscia. Infatti, dalla riunione di ieri di tutte le opposizioni - Pd, M5S, Fdi, Fi, Lega, Napoli popolare e La Città con Roberta Giova - viene fuori un documento condiviso dove si rimanda a data destinarsi la mozione. La sfida che lanciano le opposizioni al sindaco è invece questa: vieni in Consiglio e facci capire se hai ancora una maggioranza. In riferimento all'audio dei 5 consiglieri ribelli, subito rientrati nell'alveo arancione, dove chiedevano poltrone e posti in giunta «altrimenti lo logoriamo e andiamo a votare assieme alla Regione». De Magistris all'epoca disse che avrebbe preso «le distanze formali da alcuni di questi». Numeri alla mano se ne farebbe fuori, 2 o 3 la maggioranza non ci sarebbe più. Ed è proprio questo che le opposizioni vogliono sapere dal sindaco e hanno chiesto a de Magistris di «riferire in Aula». Se le risposte non fossero soddisfacenti partirebbe la mozione di sfiducia «perché le 16 firme che servono ce le abbiamo quello che vogliamo è far fare un salto di qualità all'opposizione e al Consiglio comunale che non può essere svilito dall'azione del sindaco e della giunta» racconta Mimmo Palmieri di Napoli popolare.IL DOCUMENTODalla riunione è venuto fuori un documento attendista. «Le forze di opposizione del Consiglio comunale - si legge - hanno individuato un percorso condiviso che vada oltre la mozione di sfiducia». I numeri per presentare la mozione ci sarebbero e il documento sarebbe pronto anche se qualche dubbio resta. La sfiducia non è ancora stata depositata perché «si vuole affrontare la discussione politica nelle sedi istituzionali e dunque in Consiglio». La data della resa dei conti dovrebbe essere il 6 novembre. «Vogliamo che il sindaco in Aula ci spieghi cosa sta succedendo - dice Andrea Santoro di Fdi - noi lo riteniamo il responsabile di questa situazione di stallo e paralisi dell'azione politica che si riflette sulla città». Stanislao Lanzotti di Fi spinge invece sulla mozione che «va interpretata come punto di partenza per una nuova fase di opposizione più rigida alla luce dell'ormai irrecuperabile danno che questa amministrazione ha prodotto alla città. Chiederemo in Aula che il sindaco chiarisca se ha una maggioranza e se le sua presa di distanza da alcuni consiglieri arancioni siano state frutto solo di un momento di collera».