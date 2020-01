Shoah, cerimonia giovedì a Napoli: l'appello della Federazione Italia-Israele

«Il 30 gennaio Napoli ricorderà il tributo di vite dei suoi concittadini alla tragedia dell'Olocausto. Sarebbe bello e giusto che in piazza Borsa, alle 10,45, ci fosse tutta la società civile, le scuole, il mondo delle professioni e dell'associazionismo, insieme con tutti i napoletani che non dimenticano la tragedia e gli orrori del nazifascismo». Il presidente nazionale della Federazione Italia-Israele, Giuseppe Crimaldi, in una nota lancia «un appello a partecipare alla cerimonia del Giorno della Memoria organizzato dalla Comunità Ebraica di Napoli».



Alla manifestazione hanno già offerto il patrocinio l'Ordine dei Giornalisti, il Sindacato Unitario dei Giornalisti Campani, la Federazione Nazionale della Stampa, gli Ordini degli Ingegneri, degli Avvocati, dei Farmacisti, dei Notai, la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, l'Arcigay, l'associazione Cittadinanza Attiva per Napoli. Parteciperanno anche consiglieri comunali di Napoli e il presidente della Ottava Municipalità. Per l'occasione l'ambasciatore dello Stato d'Israele, Dror Eydar, ha consegnato un messaggio alla Comunità e alla città che verrà letto da Crimaldi.