Sicurezze nelle scuole, due giorni di confronto di Cisl Scuola Napoli e Campania

Il tema della sicurezza nelle scuole al centro di una “due giorni” di formazione promossi dalla Cisl Scuola della Campania e di Napoli, in programma rispettivamente nelle mattinate di giovedì 5 presso l’istituto Cavalcanti di via Taverna del Ferro con i dirigenti della regione, e venerdì 6 presso il Sannino-Petriccione di via Camillo De Meis a Ponticelli con le Rsu docenti e personale Ata dell’area metropolitana di Napoli.



Al primo incontro, introdotto dalla segretaria generale Rosanna Colonna, interverranno l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini, il direttore generale dell’Ufficio Scolastico della Campania Luisa Franzese e il segretario nazionale Cisl Scuola Paola Serafin, che concluderà i lavori. Le relazioni saranno svolte da Renata Amoroso, esperta in materia di sicurezza e prevenzione, e Monica Logozzo del Ministero dell’Istruzione sulla rendicontazione sociale. Modererà il coordinatore regionale dei dirigenti scolastici Carmine Tavarone. Venerdì 6, dopo il saluto del presidente dell’Irsef-Irfed Luigi Bifulco e l’introduzione della leader Cisl di Napoli Maria Romano, sono in programma le relazioni della stessa Amoroso e dell’esperto di diritto scolastico Pasquale Marotta.



«Abbiamo messo in piedi queste due iniziative – sottolineano Rosanna Colonna e Maria Romano – perché i temi della sicurezza e della responsabilità dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono sempre più centrali, anche alla luce delle recenti sentenze dei tribunali. Faremo il punto della situazione con gli interessati, anche per individuare proposte e soluzioni in grado di contribuire a definire una legislazione di settore che disegni in modo armonico competenze, funzioni e ruoli in una materia estremamente delicata come la prevenzione e la sicurezza degli alunni all’interno della scuola». Ultimo aggiornamento: 20:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA