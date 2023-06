Si commuovono gli europarlamentari campani a Bruxelles. Le lacrime rigano il volto della salernitana Lucia Vuolo ma colpiscono, e fanno il giro del mondo, le immagini del coordinatore campano Fulvio Martusciello addolorato sino a piangere mentre commemora Silvio Berlusconi ieri all’Eurocamera. «Ci ha insegnato a vivere col sole in tasca», dice mentre non riesce a trattenere anche lui le lacrime durante il discorso di commemorazione davanti ai colleghi. E proprio il capodelegazione azzurro guiderà la pattuglia campana a Milano per le esequie del fondatore di Forza Italia.

Funerali blindati, per motivi di ordine pubblico, che hanno scoraggiato molti militanti al viaggio. Poiché si tratta di funerali di Stato, infatti, si entra solo su accredito che, in queste ore, stanno formalizzando gli uffici del Parlamento. In Duomo, ovviamente, ci saranno i parlamentati eletti in Campania. A cominciare dal coordinatore regionale che arriverà direttamente da Strasburgo con le colleghe salernitane Lucia Vuolo ed Isabella Adinolfi.

Dalla Campania, invece, i parlamentari azzurri Francesco Silvestro, Francesco Maria Rubano e Annarita Patriarca oltre che Antonio Martusciello, non solo ex parlamentare ma soprattutto primo coordinatore campano (per ben 15 anni) e tra i venti fondatori del partito nel 1993. E ancora i due consiglieri comunali Fi Iris Savastano e Salvatore Guangi delegati dal sindaco Manfredi a rappresentare la città di Napoli alle esequie dell’ex premier.

Palazzo Santa Lucia invece sarà rappresentato dal suo massimo vertice: per Milano parte infatti il governatore Vincenzo De Luca. Un omaggio non scontato ma che l’ex sindaco di Salerno ha sentito di tributare con la sua presenza. «Al di là delle distinzioni politiche, dei motivi di battaglia politica, parliamo di una personalità che ha avuto ruoli preminenti nel governo dell’Italia», ha riconosciuto l’altro giorno non appena appresa la notizia. Non potrà invece esserci come avrebbe voluto l’ex ministro Clemente Mastella a causa di un ricovero in ospedale per alcuni accertamenti non rinviabili.

Qualcuno con mezzi propri, qualcuno con il treno sono in molti che non vogliono mancare all’estremo saluto del fondatore di Forza Italia. Da Napoli partiranno due bus con i giovani di Fi, il gruppo di Azzurro donna, e alcuni simpatizzanti che partiranno con il coordinatore provinciale di Avellino Carmine De Angelis. Ma è quasi impossibile fare un elenco di chi vuole esserci anche se sarà quasi impossibile raggiungere anche piazza Duomo. Oggi infatti è previsto un servizio d’ordine eccezionale per le esequie delle 15 a cui parteciperanno anche diversi ministri degli Esteri di altri paesi. I posti in piazza Duomo per le persone che vorranno partecipare saranno circa 10mila, al massimo 15mila, da quanto emerge dagli incontri tecnici in corso in Prefettura, con ingresso libero ma contingentato. Invece alla Cattedrale, durante la funzione, potranno accedere al massimo 2000 personalità.

Ma tutto questo non scoraggia chi vuole portare l’estremo saluto al Cavaliere. Hanno già organizzato il viaggio per Milano infatti l’ex presidente della Provincia di Caserta Angelo Di Costanzo e il deputato leghista Gianpiero Zinzi, per svariati anni componente di punta di Forza Italia in Campania e a Caserta. Anche l’ex senatore Carlo Sarro sarà nel capoluogo lombardo per l’ultimo saluto. Mentre i coordinatori provinciali del partito alla fine hanno deciso di desistere nell’organizzazione di una più massiccia mobilitazione. Anche a causa della difficoltà a trovare posti in treno in un giorno non festivo. Ma molti si muoveranno anche con mezzi propri pur di esserci: è il caso dell’imprenditore napoletano Ciro Perrella. Ma come lui saranno moltissimi, anche se dovranno accontentarsi di seguire i funerali sui maxi-schermi allestiti appositamente.