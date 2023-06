Era molto legato alla città Silvio Berlusconi e infatti in tanti a Napoli lo ricordano in queste ore con affetto. In una città che da 30 anni e più ha sempre eletto sindaci di sinistra e centrosinistra Berlusconi è riuscito a ritagliarsi un posto importante nel cuore di molti napoletani. Anche a livello istituzionale con i sindaci Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino - siamo a metà degli anni 90 e nel primo decennio del nuovo Millennio - pur essendo di colori politici diversi, ci fu collaborazione istituzionale ma con cordialità. Con Bassolino ci fu collaborazione e stima in occasione del G7 del 1994 in una città che non se la passava bene. E con Rosetta si spese molto per portare a Napoli la Coppa America di Vela che sfuggì alla città per un pelo. In quegli Berlusconi cercò di tamponare l’eterna crisi dei rifiuti che investiva Napoli.

Oggi il sindaco Gaetano Manfredi lo ricorda così: « È una perdita grande, è una personalità che ha influenzato in maniera significativa la politica italiana degli ultimi 30 anni». Manfredi sottolinea come Berlusconi fosse «molto legato anche alla città di Napoli e io avevo un ottimo rapporto personale con lui. È una grande perdita per l’Italia. Alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia va la vicinanza mia personale e di tutta la città» . Manfredi - quando non era ancora entrato in politica - in qualità di ingegnere partecipò a una commissione di collaudo per le opere del dopo terremoto dell’Aquila del 2009. In quella occasione conobbe Berlusconi, il sindaco come tecnico lavorò a stretto contatto con la squadra del Cavaliere, in particolare con Gianni Letta e Guido Bertolaso - all’epoca Capo della Protezione civile - con i quali rapporti sono rimasti molto buoni. Una vicenda, quella del collaudo, che come «atto dovuto» lo vide indagato per il crollo di un balcone senza nessuna vittima ne danni alle persone dalla quale è stata completamente prosciolto. Una vicenda nata nel 2011 che si chiuse quasi quando venne investito dall’incarico di ministro della Ricerca e dell’Università dall’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Manfredi sulle discussioni e sull’opportunità o meno di decretare il lutto nazionale per la morte di Berlusconi non si sfila e dà la sua versione: «Berlusconi - dice - è stato tre volte presidente del Consiglio, credo che sia normale. Penso che ci sia anche una norma in quella direzione per cui chi è stato a capo di un organo costituzionale abbia i funerali di Stato e ci sia anche il lutto nazionale». Al di là dei formalismi Manfredi spiega: «Poi c’è il tempo della storia e dei giudizi politici, che sono anche giusti, su quello che è stato l’operato di Berlusconi che ha avuto lati positivi e lati negativi. Però poi davanti invece al rispetto dell’ I stituzione e della persona penso che ognuno debba fare un passo indietro».

Bandiere - dunque - a mezz’asta a Palazzo San Giacomo per la morte di Silvio Berlusconi. La sede del Comune ed il Palazzo del Consiglio Comunale in via Verdi, come da disposizione a livello nazionale, hanno esposto le bandiere listate a lutto. Così come il Consiglio comunale ha deciso, in sede di Conferenza di capigruppo con la Presidente dell’Assemblea cittadina Vincenza Amato e dell’assessora delegata ai rapporti con il Consiglio comunale Teresa Armato , di rinviare il Consiglio comunale di oggi al 19 per «la concomitanza dei funerali di Stato di Berlusconi».