Simeone lascia "Napoli Libera" il gruppo di De Luca al Comune

Nino Simeone capogruppo di Napoli libera e preside te della commissione infrastruttura lascia il gruppo nato alle comunali su volontà del governatore Vincenzo De Luca. Nella sostanza Simeone molla il governatore che in Consiglio comunale perde un consigliere. Per il momento Simeone si trasferirà nel gruppo misto ma sul mercato della politica l’ormai ex capogruppo di Napoli Libera è molto appetito

«La coerenza è una virtù che consiste nell’agire seguendo le proprie idee con forza e determinazione. È una perfetta sincronia tra ciò in cui crediamo e ciò che facciamo. Per questo motivo ho deciso di lasciare la carica di capogruppo consiliare di "Napoli Libera"»: con queste parole Nino Simeone lascia, a Palazzo San Giacomo, il gruppo che fa riferimento a Vincenzo De Luca.

La scelta è stata motivata da Simeone è motivata dal fatto che "questa lista civica non rappresenta più quel progetto politico identitario, riformista e democratico, che insieme a centinaia di amici abbiamo contribuito a costruire".

Per questa ragione Simeone ha preferito iscriversi al gruppo misto "rimanendo, però, vicino a questa maggioranza e soprattutto al Sindaco Gaetano Manfredi che sta avendo il merito di difendere la nostra città dalle silenziose ingerenze e dall'arroganza di quanti, anche nelle istituzioni, vivono la città di Napoli come un problema, un ostacolo e non come una risorsa concreta per tutto il Mezzogiorno d’Italia e per il sistema economico e politico italiano".