Sindacati, venerdì nuovo corteo a Napoli per chiedere un confronto con Regione Campania

Una manifestazione regionale unitaria a sostegno delle proposte di Cgil, Cisl e Uil su pensioni, fisco, sviluppo, lavoro e sociale e per chiedere alla Regione Campania un confronto concreto sulla prossima manovra di bilancio, sul Pnrr, sulla sanità, sul precariato, sulle crisi industriali. Ad annunciarla sono i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Campania - Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati - nel corso della conferenza stampa che ha aperto oggi a Napoli gli esecutivi unitari regionali delle tre confederazioni.

L'appuntamento è per venerdì 3 dicembre, alle 9.30, con concentramento in piazza Plebiscito dove Cgil, Cisl e Uil consegneranno al prefetto di Napoli un documento con le proposte del sindacato e di lì si partirà in corteo verso Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania dove ci sarà un presidio di lavoratori, lavoratrici, delegate e delegati provenienti da tutta la regione.