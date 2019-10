Sindaci Pd, ecco il primo addio: Buonajuto passa con Renzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Ottobre 2019, 08:00

LA SFIDA Adolfo Pappalardo Ci ha pensato e ripensato in questi giorni. E alla fine ha deciso: mollare il Pd per passare con Matteo Renzi. Facendo anche un salto nel buio perché a maggio si vota e i democrat non la prenderanno bene. Anzi. E potrebbe essere una sfida tra cugini democrat. Ciro Buonajuto, sindaco pd di Ercolano ma soprattutto renziano nel dna, ha già scelto luogo e modalità: la tre giorni di Firenze di metà mese per annunciare il suo addio al partito di Nicola Zingaretti. La sua decima Leopolda. Il...