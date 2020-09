Sindaco di Napoli, Amendola si sfila: «Faccio il ministro e penso al Recovery Fund»

«Faccio il ministro degli Affari europei e spero di farlo con disciplina e onore. Adesso sono impegnato in questo sforzo sul Recovery Fund che stiamo facendo insieme a tutto il governo con grande unità e con la concertazione con gli enti locali. Questo è il mio compito». Così il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ha risposto ai cronisti rispetto alle voci che lo indicano tra i possibili candidati al Comune di Napoli alle elezioni amministrative del 2021. Amendola ha sottolineato che «è un periodo di grande lavoro perché non possiamo sprecare nemmeno un euro come dice il premier Conte delle risorse che da gennaio arriveranno in Italia».



© RIPRODUZIONE RISERVATA