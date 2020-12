Sindaco di Napoli, DeMa: «Clemente candidatura forte, Maresca, Bassolino e De Luca ci sono»

«La candidatura di Alessandra Clemente è uscita rafforzata dalla tenuta in Consiglio comunale. Adesso la mossa devono farla Pd e Movimento 5 Stelle, che a Napoli sono quelli più in difficoltà. Se vogliono far diventare Napoli un laboratorio veramente diverso, noi siamo qui, attendiamo proposte, suggestioni e ragionamenti». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, discutendo della candidatura di Alessandra Clemente a sindaco in vista delle elezioni amministrative del 2021.

APPROFONDIMENTI IL FLOP Lungomare di Napoli, dopo 7 anni di progetti e promesse restyling... VERSO LE COMUNALI Candidatura a sindaco di Napoli, Fico apre: «Più poteri...

Secondo de Magistris, dopo l'approvazione del bilancio in Consiglio comunale la candidatura di Alessandra Clemente «è più forte, ma questo non significa che sia una candidatura caratterizzata da tratti di arroganza politica. L'abbiamo detto sin dal primo momento, abbiamo fatto quella mossa per scoprire le carte a un tavolo del dialogo: se attorno al dialogo, a un tavolo, a un confronto, si aprono prospettive che possono essere anche diverse, siamo in politica e uno ne discute. Però deve esserci un interesse politico per discutere con chi, fino a pochi giorni fa, ha fatto di tutto per mandarti a casa con il silenzio assenso dei partiti romani. Credo che oggi il fatto nuovo non deve venire da noi, noi abbiamo la nostra candidatura e lavoreremo per creare attorno ad Alessandra il massimo consenso possibile».

De Magistris attende quindi una mossa «sia dal Partito democratico che dal M5S, che sono quelli a Napoli più in difficoltà. Abbiamo un Bassolino che legittimamente sta avanzando nella sua campagna elettorale, abbiamo De Luca che qualcuno non lo vede ma c'è, lo abbiamo visto anche qui nei giorni scorsi in Consiglio comunale come convitato di pietra, noi ci siamo e pare ci sia anche Maresca. Sono loro quelli che non ci sono e che rischiano, se utilizzano le liturgie di sempre, di arrivare in primavera a proporre una candidatura che non avrà nessuna possibilità di unire. Se hanno la voglia di far diventare Napoli un laboratorio veramente diverso noi siamo qui, attendiamo proposte, attendiamo suggestioni, attendiamo ragionamenti. Per il resto - conclude de Magistris - la nostra candidatura c'è, è forte e mi pare che anche al nostro interno, dove ci sono giustamente posizioni diverse e anche non entusiastiche nei confronti di quella iniziale candidatura, abbiamo trovato le ragioni della compattezza, quindi prepareremo le liste con le candidature per sostenere Alessandra Clemente».

Nessun cambio radicale ma «una riflessione se sia necessario o meno mettere a punto qualcosa tra il Comune e la Città metropolitana» risponde il sindaco interpellato sulle notizie di stampa che parlano di possibili cambi nella sua Giunta. «In questi giorni - spiega de Magistris - ho messo in campo una riflessione, perché abbiamo questi 6 mesi in cui c'è bisogno di forza, di sprint, di energia e di risolutezza sul piano amministrativo, ma anche della necessità di valutare una compattezza forte della squadra per prepararsi anche a una campagna elettorale che è quasi imminente. Questa è la valutazione che sto facendo nella consapevolezza che non ci saranno cambi radicali, ma una riflessione se sia necessario o meno mettere a punto qualcosa tra il Comune e la Città metropolitana la sto mettendo in campo. È una decisione che maturerò a strettissimo giro», conclude de Magistris.

Ultimo aggiornamento: 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA