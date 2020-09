Sindaco di Napoli, Renzi in pressing: «Italia Viva ci sarà, spero nelle primarie»

«A Napoli avremo un candidato e avremo ovviamente le primarie, quindi giocheremo la partita a Napoli, Caserta, Salerno. Come in tutto il territorio saremo presenti all'interno della coalizione con le nostre donne e i nostri uomini, poi la coalizione sceglierà, io spero tramite le primarie, i candidati a sindaco». Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Napoli per una conferenza stampa con Ettore Rosato.

«Napoli è una città strepitosa che chiude un decennio di amministrazione de Magistris, si tratta ora di scrivere una pagina nuova. Quello che ci dice il risultato delle regionali è che in questa pagina nuova avremo un ruolo importante da protagonisti e sono molto contento».

