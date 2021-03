Sindaco di Napoli, De Luca glissa: «Chiedetelo a Manfredi»

Se De Luca ironizza e con i cronisti finge di tirarsi fuori dalle comunali di Napoli, dall'altra parte Pd e M5s lavorano per una legge su Napoli stretta dalla morsa dei debiti. Con una doppia strada per cercare di portare su questa battaglia anche il centrodestra. D'altronde tutti i partiti sanno bene come chiunque salirà sulla poltrona più alta di palazzo San Giacomo si troverà, dal giorno dopo, a fare i conti con una voragine difficilmente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati