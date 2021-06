Comunali a Napoli, Di Maio compatta M5S: «Sosterremo pienamente Manfredi»

Luigi Di Maio si scambia il cinque con Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli di Pd e M5S ad Ercolano, dove ritira il premio dell'Accademia Ercolanense.

Alla domanda di un giornalista sui dissidenti interni, che hanno annunciato che l'ex rettore della Università Federico II non è stato scelto dalla base e non sarà quindi votato, il ministro degli Esteri ha risposto: «Il Movimento è compatto, sosterremo pienamente Manfredi e martedi saremo a Napoli con Giuseppe Conte e tutti nostri eletti per sostenerlo. Gaetano è la persona in grado di rilanciare la città».

«Ci sono nuove opportunità - ha detto ancora Di Maio - però dobbiamo essere in grado di spendere le risorse che arriveranno dall'Ue. E Manfredi, oltre ad essere un brillante accademico, è stato ministro e quindi le competenze politiche e tecniche per fare in modo che la sua giunta sia in grado di spendere i soldi che arriveranno dall'Europa, che sono l'ultimo treno che abbiamo per dare un futuro ai nostri giovani e per rilanciare le nostre imprese».