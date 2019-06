Napoli, comincia adesso la corsa a palazzo San Giacomo: in campo dieci candidati sindaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Giugno 2019, 08:30

Regionali e Comunali sono due elezioni legate a doppio filo, l'anno prossimo - infatti - si vota per il rinnovo dell'ente di Santa Lucia. Tuttavia, se il sindaco Luigi de Magistris decidesse di candidarsi per sfidare il governatore Vincenzo De Luca, allora si scioglierebbe il Comune e si dovrebbe votare anche per Palazzo San Giacomo. Chiarito lo scenario - abbastanza incerto - chi sono o potrebbero essere gli aspiranti e i favoriti alla poltrona di primo cittadino? Il totonomi è partito e come tale va preso, ma gente che ci vuole provare in tutti gli schieramenti di un certo spessore non manca. E tutti hanno già pronto per la campagna elettorale il motto che fu di Winston Churchill: «Non sempre cambiare significa migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare». Certo è che de Magistris parla già da ex, a Kiss Kiss Napoli l'ultima sua dichiarazione al riguardo di ieri è abbastanza sincera: «Mi spenderò per trovare un successore che dia continuità al lavoro svolto, anche da presidente della Regione».