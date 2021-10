Il neo sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, nomina la sua prima giunta municipale. Ad una settimana esatta dall’esito delle elezioni che hanno sancito la sua vittoria e quella della sua lista «ForteMente Piano» nei confronti del primo cittadino uscente Vincenzo Iaccarino e del gruppo di «Piano nel Cuore», il nuovo leader dell’amministrazione del Comune costiero procede alla scelta dei componenti l’esecutivo.

APPROFONDIMENTI L'APPUNTAMENTO Piano di Sorrento, torna domani il mercato della terra Slow Food LA RASSEGNA Premio Penisola Sorrentina, 26esima edizione a Sorrento dal 22 al 23...

La giunta, pertanto è formata da Giovanni Iaccarino, che assume anche il ruolo di vice sindaco, e poi da Antonella Arnese, Annalisa Pasquariello, Marco D’Esposito ed Anna Iaccarino. Nei prossimi giorni si procederà all'attribuzione delle deleghe. L’atto sarà poi sottoposto al primo Consiglio comunale per la ratifica.

Quello che appare evidente già scorrendo i nomi è la svolta rosa del nuovo sindaco visto che la maggioranza degli assessori è di sesso femminile. Altro elemento che emerge è l’assenza nel nuovo esecutivo di Giovanni Ruggiero, il primo degli eletti, che è già stato sindaco di Piano di Sorrento tra il 2006 ed il 2016.

«La formazione della giunta dà il via all’impegno concreto per Piano di Sorrento – dichiara il sindaco Cappiello -. Prima di questa nomina, fondamentali sono stati i confronti con persone interne ed esterne, i colloqui con i componenti della squadra e con i funzionari comunali. Ho riflettuto tanto e ho tenuto in considerazione non solo i numeri, ma anche la visione d’insieme che ci siamo prefissati di tenere come priorità per il futuro della città. La Giunta vedrà verifiche e aggiornamenti costanti. E ancora più importanti saranno le deleghe che verranno assegnate nei prossimi giorni.

A tutti coloro che, con spirito di squadra e amore per il paese, mi affiancheranno fattivamente non mancherò di trasmettere stima, affetto e collaborazione, coerentemente con il percorso finora fatto insieme. Chi sceglie di mettersi in gioco a livello politico non mira a medaglie, ma ad avere gli strumenti per fare qualcosa di utile e costruttivo per la collettività. Anche con la composizione attuale della ciunta, in questa prima fase di slancio dell’amministrazione, vogliamo dimostrare questo», conclude il sindaco di Piano di Sorrento.