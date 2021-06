Il sindaco di San Giorgio a Cremano fa gli auguri al compagno, commento omofobo sui social

Commenti omofobi al sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che fa gli auguri di compleanno al proprio compagno sul profilo privato Facebook e viene preso di mira. A rendere noto l'episodio è lo stesso Zinno, primo sindaco gay d'Italia a sposarsi con rito civile nel settembre 2016 che oggi agli attacchi risponde: «La libertà è vivere la quotidianità nella propria normalità».

In un lungo post su Facebook Zinno racconta quanto accaduto: «Un ignorante della vita e dei diritti ha fatto girare su di una pagina, dove oramai si concede di tutto agli amici degli amici, una foto di un post preso dal mio profilo personale dove facevo gli auguri al mio compagno per i suoi 40 anni con due belle foto del 2007 e del 2021. L'accusa del soggetto era che il sindaco non perde mai occasione per ostentare la propria omosessualità». «Il problema ovviamente è culturale» scrive Zinno «e a qualche ignorante ovviamente è difficile spiegarlo, ma reputare ostentazione un messaggio d'amore al proprio compagno per un traguardo così importante è un messaggio omofobo preoccupante».