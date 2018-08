Il sito web del Consiglio regionale è offline da giorni, l'ira di Borrelli: «Inaccettabile»

Domenica 19 Agosto 2018, 15:33

Da alcuni giorni il sito web del Consiglio regionale della Campania non è più consultabile e il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha scritto ai dirigenti responsabili per fare chiarezza: «A quanto informalmente appreso si tratterebbe di un’interruzione programmata per manutenzione. Se così fosse, sarebbe comprensibile la necessità di effettuare una manutenzione del server, ma sarebbe oltremodo sarebbe intollerabile non aver avvisato gli utenti, cosa regolarmente avvenuta in precedenza anche per interruzioni di qualche ora», si legge nella lettera inviata al dirigente dei sistemi informativi. Borrelli poi evidenzia che l’interruzione della possibilità di consultare il sito «è un disservizio per i cittadini interessati, ma anche una limitazione al pieno esercizio del mandato di consigliere regionale perché impedisce la consultazione di atti e documenti pubblicati nel portale, documenti non altrimenti reperibili vista la chiusura degli uffici del Consiglio regionale».Nel concludere la lettera, Borrelli chiede «l’immediato ripristino del sito, nonché di voler adeguatamente motivare tale grave e intollerabile disservizio che sta creando problemi anche a un’associazione ambientalista che, per elaborare una denuncia alla Procura della Repubblica in merito all’inquinamento del fiume Sarno, ha la necessità di consultare tutto quanto è stato fatto e detto nelle commissioni e nelle sedute del Consiglio regionale».