Smart working, è boom di richieste al Comune di Napoli

In 1800 - il 35% per cento dei circa 5500 comunali - sono in smart working, ma è già battaglia a Palazzo San Giacomo perché non solo i 1800 non hanno alcuna intenzione di tornare dietro la scrivania, ma le richieste per accedere a questa modalità di lavoro sono in costante ascesa. Per capire bene come stanno le cose, fino a prima dell'emergenza sanitaria i comunali ammessi al telelavoro erano appena 77, in prevalenza donne, che come è noto fanno un doppio lavoro di default: mamme e lavoratrici. Insomma, il telelavoro era utilizzato solo come strumento per favorire questa categoria di lavoratori. Ma l'emergenza Covid ha cambiato tutto, con Palazzo San Giacomo che si trova ad affrontare una autentica emergenza. Perché tra le centinaia di pensionamenti di ogni mese e le richieste di telelavoro che arrivano soprattutto dai «soggetti fragili» la risicata pianta organica dell'ente non basta a erogare i servizi di prossimità - quelli agli sportelli - ma neanche quelli primari, basta pensare al welfare. Il vicesindaco e assessore al Personale Enrico Panini sta organizzando una riunione con i sindacati e le maestranze per dettare le linee guida e la strada sembra in salita, ardua da percorrere.

L'ultimo decreto del Governo ha definitivamente stabilito che per i dipendenti pubblici l'emergenza sanitaria finirà il 31 dicembre. Significa che fino a quella data non ci sono contrattazioni individuali che tengono e il telelavoro può arrivare fino alla soglia del 50%. Con gente che ha già le carte in regola a prescindere per chiedere ed ottenere di lavorare da casa. Per esempio i cosiddetti «lavoratori fragili». Chi sono? Tutti quelli che hanno superato i 55 anni in generale e affetti da una «condizione fisica caratterizzata da debolezza derivante dall'età, lavoratori più o meno anziani, o dalla condizione, pregressa, di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità». Basta pensare ai diabetici, un esercito, che sono in cima alla lista dei soggetti a rischio. In buona sostanza per questi soggetti è raccomandato in maniera particolare il distanziamento e la prescrizione dei dispositivi di sicurezza che in Comune non abbondano. A Palazzo San Giacomo l'età media dei dipendenti è ben oltre i 55 anni. In molti già sono stati dichiarati inidonei prima del Covid. A questi si aggiungano quelli che godono della legge 104 e devono assistere un congiunto malato. Di qui la preoccupazione che serpeggia in Comune rispetto a quello che si prospetta un esodo. Già ad agosto, complici le ferie, con una sorta di patto tra galantuomini i collocati in telelavoro hanno prestato la loro opera in presenza una o due volte la settimana su richiesta del dirigente perché i front office erano vuoti. Ora però il telelavoro deve essere strutturato cioè non può essere gestito come in questo periodo con accordi informali. Tant'è, in Comune hanno definito «una vera emergenza le centinaia di richieste» che stanno arrivando sempre in maniera informale. Con i sindacati pronti a sferrare il loro attacco dopo i tanti casi di contagiati di questi giorni tra i comunali.



Certo è che Palazzo San Giacomo è sostanzialmente spettrale, spopolato, ci sono sindaco, assessori, staff e quei pochi tra dirigenti e funzionari rimasti a presidio di uffici che non possono rimanere sguarniti. Panini già a marzo quando il Covid era un fantasma non ancora materializzatosi dovette intervenire per rettificare una delibera sullo smart working e chiarire: «Si è reso opportuno - scrisse Panini 6 mesi fa - alla luce dell'emergenza sanitaria potenziare il ricorso al lavoro agile» tenuto conto però «che, sul piano applicativo, sono state segnalate varie criticità derivanti dalle numerose domande presentate e che, pertanto, nel rispetto delle esigenze dei lavoratori deve essere consentita l'erogazione dei servizi alla cittadinanza». Oggi la situazione è molto più complicata, con l'epidemia che sta tornando a far paura, lo smart working tra gli impiegati pubblici è sentito come un diritto acquisito più che una opzione.