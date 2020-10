Sorrento, l'assessore è stellato: don Alfonso Iaccarino al Turismo

C'è un punto fermo nella composizione della nuova giunta presieduta dal sindaco di Sorrento Massimo Coppola e riguarda una delle cinque caselle da riempire dopo l'insediamento del nuovo consiglio comunale. Una casella che ha già una precisa copertura. Alfonso Iaccarino, Don Alfonso per tutti, sarà l'assessore al Turismo. La scelta, prestigiosa e di fama internazionale, peraltro è in linea con le anticipazioni fatte dal neo sindaco di Sorrento in una intervista rilasciata nei giorni scorsi a «Il Mattino». «Ci sono settori nei quali ci faremo affiancare da figure di rilievo per comparti particolari, penso soprattutto al turismo», aveva sottolineato Coppola. Detto fatto.

Una delegazione ha incontrato Iaccarino nel suo eremo di Sant'Agata sui due Golfi per ottenere la sua adesione al nuovo progetto di rilancio di Sorrento sul mercato turistico internazionale, letteralmente affossato dalle conseguenze del Covid-19. Sulla nomina di don Alfonso il sindaco non si pronuncia. «Stiamo lavorando sulle convergenze delle scelte da attuare spiega Coppola -. La nuova giunta, in ogni caso, dovrebbe essere ufficializzata nella prossima settimana».

Alfonso Iaccarino, peraltro, condensa tutte le caratteristiche per coordinare l'attività del comparto primario di Sorrento.

Anche lo chef stellato non si sbilancia, ma i tasselli del mosaico sono tutti al posto giusto. Settantatré anni, è discendente di una famiglia che ha nobilitato il turismo della penisola sorrentina, dal nonno Alfonso ai nipoti Ernesto e Mario, i figli di Alfonso e Livia Adario, una famiglia che ha consolidato l'evoluzione dell'enogastronomia della costiera nel Terzo millennio. Un brand di successo avviato dai coniugi santagatesi negli anni Ottanta con l'apertura del ristorante stellato «Don Alfonso 1890» e le decine di collaborazioni con prestigiosi locali sparsi nel mondo.

Iaccarino è stato sempre attento alle evoluzioni dell'offerta turistica del territorio, con suggerimenti e proposte innovative, pur non assumendo, finora, incarichi politici in maniera diretta. Dopo aver avviato alla conduzione del ristorante di Sant'Agata i figli Ernesto e Mario, Alfonso Iaccarino, con la nomina di assessore «tecnico» sarà «costretto» ad allontanarsi anche dall'altro eremo che caratterizza la sua quotidianità, l'azienda Le Peracciole di Punta Campanella, tra olivi, limoni ed orto biologico. «Ho l'età in cui si può dire quello che si pensa», ripete scherzando l'unico chef del Sud che ha raggiunto l'ambito traguardo delle Tre Stelle Michelin (ora sono due) inventando uno stile che è assolutamente aderente ai precetti della dieta Mediterranea da tempi non sospetti. Già, perché lui e sua moglie Livia hanno sempre anticipato i temi e i tempi. Ristoranti a Macao, Marrakech, Toronto, consulenze in tutto il mondo, il «Don Alfonso 1890» non è solo un ristorante, ma una azienda simbolo con decine di dipendenti sparsi nei cinque continenti.

