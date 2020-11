Sorrento, insediato il consiglio comunale: Di Prisco eletto presidente

Il consiglio comunale di Sorrento si è insediato oggi, nella sala Torquato Tasso del Palazzo Municipale. Dopo la convalida degli eletti, si è proceduto alla surroga di Antonino Fiorentino, nominato componente della giunta, con Rossella Di Leva. Quindi, il giuramento del sindaco, Massimo Coppola, e la votazione a scrutinio segreto del presidente del consiglio comunale. Carica che, per volontà unanime, sarà ricoperta da Luigi Di Prisco.

A sedere tra i banchi della maggioranza, i consiglieri Paolo Pane, Desiree Ioviero, Enzo Sorrentino e Gaetano Mauro per la lista Sorrento Adesso, Elvira De Angelis ed Imma Savarese per Viviamo Sorrento, Eduardo Fiorentino e Luciana Cafiero di Nuova Sorrento, Ivan Gargiulo del Partito Democratico, Luigi Gargiulo della lista Sorrento Tua, Rossella Di Leva per Energie per Sorrento.

Per l’opposizione, il candidato sindaco Mario Gargiulo, Federico Cuomo di Grande Sorrento, Alessandro Acampora di Sorrentocisto e Mariano Pontecorvo per Il Ponte. Nel corso della seduta è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del sisma che quarant’anni fa, il 23 novembre 1980, sconvolse Campania e Basilicata, provocando quasi tremila vittime.

