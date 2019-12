Sorrento, il sindaco Cuomo nomina Fiorentino assessore alle Attività produttive

Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha firmato questa mattina la nomina di Lorenzo Fiorentino quale quinto componente della giunta municipale. Al neo assessore sono state assegnate le deleghe per Agricoltura, Commercio, Artigianato, Marketing Territoriale, Trasparenza e Innovazione, Politiche Giovanili.



«Una decisione che premia una vita politica coerente e sempre al servizio dei cittadini», il commento del sindaco Cuomo. Una designazione scaturita in seguito alle dimissioni di Massimo Coppola. «Ringrazio il sindaco della fiducia accordatami - ha dichiarato Fiorentino - In questi pochi mesi che ci separano dalla scadenza del mandato della nostra amministrazione, mi impegnerò a dare vita a progetti e a portare avanti iniziative nei vari settori relativi alle deleghe assegnatami».