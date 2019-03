Sorrento, il sindaco Cuomo azzera la giunta: «Presto i nuovi assessori»

Mercoledì 20 Marzo 2019, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Il sindaco Giuseppe Cuomo ha firmato stamani il provvedimento di revoca per i componenti della giunta comunale.«Nelle prossime ore sono in agenda incontri con i gruppi consiliari di maggioranza - spiega il primo cittadino - Sarà una consultazione veloce per arrivare, entro pochi giorni, a nominare i membri del nuovo esecutivo cittadino».